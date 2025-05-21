Москву та область атакували «невідомі» безпілотники

З ранку, 21 травня, Москва зазнала атаки безпілотних літальних апаратів (БПЛА).



Внаслідок цих подій у московських аеропортах — Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський — було запроваджено тимчасові обмеження на зліт та посадку повітряних суден, а також затримано рейси на виліт та приліт.



Також рух цивільних літаків вдень обмежили у Владимирі, Івановому та Калузі. Вранці закривалися аеропорти Ярославля та Костроми.



У російських пабліках йдеться про «невідомі БПЛА».

Нагадаємо, російське керівництво не прийняло пропозицію про 30-денне перемир'я.