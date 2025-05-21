ЗС РФ не виходили на кордон Дніпропетровщини — Лисак

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак спростував інформацію про те, що російські війська нібито вийшли до кордонів області.
За його словами, така «новина» є фейком, який поширює ворог із метою залякування населення та дестабілізації ситуації в регіоні.
«Це – фейк! І ця “новина”, і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби посіяти паніку», — наголосив Лисак.
Очільник ОВА закликав мешканців довіряти лише офіційним джерелам.
Раніше повідомлялося, що російські пабліки опублікували дописи про нібито вихід армії РФ на кордон Дніпропетровщини.
Проєкт DeepState фіксував просування росіян у районі Новомиколаївки — це менш ніж за два кілометри від межі області.