ЗС РФ не виходили на кордон Дніпропетровщини — Лисак

Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ВА

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак спростував інформацію про те, що російські війська нібито вийшли до кордонів області.



За його словами, така «новина» є фейком, який поширює ворог із метою залякування населення та дестабілізації ситуації в регіоні.



«Це – фейк! І ця “новина”, і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби посіяти паніку», — наголосив Лисак.



Очільник ОВА закликав мешканців довіряти лише офіційним джерелам.

Раніше повідомлялося, що російські пабліки опублікували дописи про нібито вихід армії РФ на кордон Дніпропетровщини.



Проєкт DeepState фіксував просування росіян у районі Новомиколаївки — це менш ніж за два кілометри від межі області.