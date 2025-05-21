Харківщина: як спотворюється інформація про нібито «наступ»

Про ситуацію на північних кордонах Харківщини та про перекручені заголовки на кшталт «активізації ворожих сил» — аналітичний канал DeepState дав свій коментар.

Начальник штабу 13 БрОП Хартія Андрій Помагайбус прокоментував ситуацію на північних кордонах Харківщини, зокрема, на ділянці в районі Липців, де бригада тримає оборону.

Після цього коментаря в мережі помчали заголовки про «стягування військ під Харківщину та підготовку ворога до великого наступу».

Насправді військовий описав звичайну для бійців обстановку:

ворог напирає і намагається прощупати оборону українських бійців. Цю тактику він застосовує по всій лінії фронту і як знаходить слабке місце, починає туди сунути з більшою інтенсивністю. Успіху в даному районі у ворога немає;

накопичення особового складу провадиться, але за допомогою поповнення тих підрозділів, які там стоять і потребують додаткових ресурсів, щоб відновити ті величезні втрати, які вони зазнають під час спроб штурмових дій;

здійснюється накопичення засобів ураження, зокрема, FPV-дронів на оптоволокні, які стали надзвичайно ефективними на полі бою.

Подібні скупчення вони здійснюють на різних ділянках фронту та активно їх реалізують.

Як зазначив у коментарі Андрій Помагайбус, «Наші Сили оборони готові до відбиття атак».