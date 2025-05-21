Ватикан обраний для наступного раунду перемовин між Україною та Росією

На сьогодні офіційного рішення про проведення зустрічі Росії та України у Ватикані не ухвалено, хоча така можливість активно обговорюється.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що обговорення «технічного рівня» між Росією та Україною може продовжитись наступного тижня (26 травня — 1 червня) у Ватикані, пише hromadske.

Крім того, Стубб зазначив, що Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника, додавши, що до переговорного процесу тепер також залучено Європу.

Водночас Ватикан не зробив жодних заяв щодо російсько-українських перемовин, пише Reuters.