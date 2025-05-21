Жителям в окупованій Донеччині дають воду один раз на два дні

У тимчасово окупованих містах Донецької області мешканці отримують воду один раз на два дні, максимум на дві години, і у висотках далі за третій поверх вона не доходить.

Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах та свідчить інформація з «міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ ДНР», повідомляє Укрінформ.

Так, в офіційному повідомленні міста Макіївка йдеться, що «з 22 квітня Макіївка як частина Донецько-Макіївської агломерації перейде на водопостачання один раз на два дні. За таким самим графіком з початку року отримує воду Донецьк. Це пов'язано з тим, що Макіївка використовує ті ж джерела води, що й Донецьк, запасів яких недостатньо для щоденної подачі».

Людям доводиться якнайшвидше набирати воду, щоб вмитися і зробити запас для туалету. Пральні машинки давно стоять без діла, доводиться прати вручну, свідчать мешканці тимчасово окупованої Донеччини.

Раніше повідомлялося про низьку якість води, яка подається до будинків мешканців «ДНР».