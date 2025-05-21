У Нацгвардії підтвердили ракетний удар по полігону ЗСУ. Є загиблі

Трагедія сталася 20 травня під час навчань.

Шість військовослужбовців загинули, понад 10 поранені внаслідок російського удару «Іскандером» по Шостці Сумської області, - заявили в Національній гвардії України.

Удар стався під час занять на стрільбищі військової частини.

Командуванням Національної гвардії України ще раніше було розроблено алгоритми дій та надано всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу, — наголосили у Нацгвардії України.