Росіяни активно штурмують на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі — зведення Генштабу

З початку доби сталося 104 бойові зіткнення. Війська РФ завдали 62 авіаційних ударів, скинувши 96 КАБів, також використали для ударів 1218 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.



За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 21 травня:

На Харківському напрямку українські підрозділи стримали шість атак РФ в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

українські підрозділи стримали шість атак РФ в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки. На Куп’янському напрямку українські воїни відбили три атаки в районі Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки, ще один бій триває.

українські воїни відбили три атаки в районі Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки, ще один бій триває. Чотирнадцять штурмових дій армії РФ зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку . Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу. На Сіверському напрямку окупанти здійснили дві наступальні дії в районі Білогорівки, успіху не мали.

окупанти здійснили дві наступальні дії в районі Білогорівки, успіху не мали. На Краматорському напрямку українські захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

українські захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Предтечиного. На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції українських оборонців поблизу Диліївки, Дружби та Торецька. Сили оборони відбили дев’ять атак, точиться три боєзіткнення.

окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції українських оборонців поблизу Диліївки, Дружби та Торецька. Сили оборони відбили дев’ять атак, точиться три боєзіткнення. Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку , здійснивши 43 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

, здійснивши 43 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки. На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбивали 15 атак у районі населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле. Досі триває одне боєзіткнення. Російські війська завдали авіаудару в районі Новодарівки.

українські підрозділи відбивали 15 атак у районі населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле. Досі триває одне боєзіткнення. Російські війська завдали авіаудару в районі Новодарівки. Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Червоного на Гуляйпільському напрямку . Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Гуляйполе та Високе.

. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Гуляйполе та Високе. На Оріхівському напрямку противник тричі наступав на позиції українських захисників в районах Щербаків та Степового. Авіація РФ завдала авіаудару НАРами по Новоандріївці.

противник тричі наступав на позиції українських захисників в районах Щербаків та Степового. Авіація РФ завдала авіаудару НАРами по Новоандріївці. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед — успіху не мали.

ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед — успіху не мали. На Курському напрямку українські захисники відбивали дві атаки загарбників, один бій ще триває.Ворог завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 КАБ, також здійснив 157 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях Сил оборони, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.