Головне за день: Річниця падіння Маріуполя. В Іспанії вбито екс-чиновника Януковича

Політика



Адміністрація Трампа розробила план витратити близько 250 мільйонів доларів, виділених на іноземну допомогу, на висилку біженців із зон конфліктів, які отримали тимчасовий захист у США, пише The Washington Post з посиланням на документи міністерства внутрішньої безпеки. У документах йдеться, що під видворення можуть потрапити понад 200 тисяч українців та 500 тисяч гаїтян.



Президент США Дональд Трамп повідомив президенту України Володимиру Зеленському та лідерам країн Європи, що Москва та Київ мають самостійно знайти рішення, яке дозволить завершити війну.



Суспільство



21 травня виповнилося рівно три роки з того дня, як Росія захопила Маріуполь. З початку вторгнення 24 лютого 2022 року Маріуполь зазнав ударів ракет, авіації та артилерії, почалися запеклі бої за місто. Вже в перші дні було зруйновано інфраструктуру — зникло світло, тепло, вода. З 1 березня Маріуполь опинився у повному оточенні, розпочалася блокада. Гуманітарна ситуація стрімко погіршувалась: нестача їжі, води, медикаментів, масові руйнування, загибель мирних жителів. У травні 2022 року місто перейшло під повний контроль російських військ. Вони взяли в полон близько двох тисяч українських військових, котрі обороняли «Азовсталь». Станом на травень 2025 року майже дві третини військових досі залишаються у російському полоні.



Колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили у столиці Іспанії.



Російські війська FPV-дронами взяли під контроль усі під'їзди до Костянтинівки. Нині у місті залишаються близько 9000 тисяч людей. У Покровську Донецької області залишаються 1915 мешканців.



В окупованих містах Донецької області мешканці отримують воду один раз на два дні, максимум на дві години, і у висотках далі за третій поверх вона не доходить.



Співробітники ФСБ за нібито фінансування ЗСУ затримали мешканку окупованого Донецька. Загарбники заявили, що жінка нібито неодноразово переказувала гроші на електронні банківські картки, які використовуються для допомоги українським військовим.



Бойові дії



Вночі російські дрони атакували Бориспільський район Київської області, постраждали п'ятеро людей. Російська авіація скинула сім авіабомб на Костянтинівку, поранено одну людину, у місті багато пошкоджень.



Шістьох військовослужбовців загинули, понад 10 поранені внаслідок російського удару «Іскандером» по Шостці Сумської області 20 травня. Удар стався під час занять на стрільбищі військової частини. Командир усунений.



Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак спростував інформацію про те, що російські війська нібито вийшли до кордонів області.



Одразу кілька російських провоєнних каналів повідомили про нібито захід української ДРГ до Брянської області РФ. Йдеться нібито про групу з 7-8 осіб, яких помітили біля населеного пункту Суботово (понад 70 км від кордону з Україною).



Українські сили вдарили по Болхівському заводу напівпровідникових приладів у Орловській області РФ. Підтверджено досягнення району мети 10 БПЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація про наслідки ураження об'єкта уточнюється.