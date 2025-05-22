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Безпілотники атакували російську Тулу: є постраждалі

22 травня 2025, 08:34

Безпілотники атакували російську Тулу: є постраждалі

Вночі російська Тула зазнала масованої атаки безпілотників. Ілюстративне фото Вночі російська Тула зазнала масованої атаки безпілотників. Ілюстративне фото

У ніч проти четверга, 22 травня, у низці російських регіонів чули численні вибухи на тлі атаки безпілотників. Найнеспокійніша ситуація була в Тулі, де, як повідомляють телеграм-канали, було кілька хвиль атак БПЛА.

«Мешканці Радянського та Пролетарського районів Тули повідомляють про вибухи. Люди з Центрального та Заріченського районів говорять про спалахи з 2:00», — повідомив канал Mash.

Уламки БПЛА впали біля спорткомплексу «Оружейник» у Тулі, одна з частин може містити вибухові речовини, повідомив губернатор.

Він також додав, що через атаку БПЛА пошкодження отримали житлові та нежитлові будівлі в Тулі, постраждали двоє людей.

Крім Тули БПЛА, масовано атакували і місто Новомосковськ. Місцеві жителі нарахували близько 19 вибухів під час відбиття атаки безпілотників системою ППО.

Також новомосковці публікують відео зі звуками вибухів унаслідок нальоту БПЛА.

Вибухи також чули у Рязанській, Орловській та Липецькій областях.

Раніше повідомлялося, що з ранку 21 травня Москва зазнала атаки безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Внаслідок цих подій у московських аеропортах — Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський — було запроваджено тимчасові обмеження на зліт та посадку повітряних суден, а також затримано рейси на виліт та приліт. Також рух цивільних літаків вдень обмежили у Володимирі, Іваново та Калузі. Вранці закривалися аеропорти Ярославля та Костроми.

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