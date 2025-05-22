ЗМІ повідомили про можливе місце та час проведення наступного раунду переговорів між Україною та РФ

Стало відомо про можливе місце та час проведення наступного раунду російсько-українських переговорів. Ілюстративне фото

Наступний раунд російсько-українських переговорів може відбутися у червні у Ватикані. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

За даними газети, Трамп відмовився від ідеї вводити нові санкції проти РФ, але запропонував прискорити проведення нового раунду переговорів між РФ та Україною на нижчому рівні.

У переговорах з боку США можуть брати участь держсекретар Рубіо та спецпосланець Келлог, пише WSJ.

Нагадаємо, що раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Москва готується передати Вашингтону умови для припинення вогню в Україні. Держсекретар додав, що США будуть готові ввести санкції щодо Росії, якщо зрозуміють, що «росіяни не зацікавлені у мирній угоді та хочуть продовжувати війну».

Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп «хоче якнайдовше зберегти можливість вплинути на обидві сторони на шляху до миру».