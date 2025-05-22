Дрон атакував машину голови Біловського району Курської області РФ

По машині голови Біловського району Курської області Миколи Волобуєва (на фото) вдарив безпілотник

Автомобіль голови Біловського району Курської області Росії Миколи Волобуєва зазнав атаки безпілотника. Про це сьогодні повідомив губернатор області Олександр Хінштейн.

Зазначається, що чиновник встиг залишити автомобіль, але отримав травму стегна та руки. Нині він перебуває у лікарні.

«Це вчетверте, коли голова району потрапляє під атаку. Нещодавно Микола Вікторович був контужений, коли розвозив хліб нашим жителям. Тільки після моєї прямої вказівки поїхав до Курської обласної лікарні», — написав Хінштейн у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що 21 травня колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили у столиці Іспанії.