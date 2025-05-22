Зенітники ЗСУ на півдні збили ворожий дрон за 5 секунд

Влучання у БПЛА РФ. Фото: кадр із відео

У Мережі з'явилися ефектні кадри роботи української ППО на півдні країни. Воїни 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника знищили російський розвідувальний безпілотник. Відео було опубліковано в блозі «Соняшник».



На кадрах видно, як запущена зенітниками ракета всього за п'ять секунд досягає ворожого дрона і вражає його точним попаданням.



Епізод став ще одним підтвердженням високої ефективності української ППО на південному напрямку.

Нагадаємо, в ніч на 21 травня російські війська атакували територію України 76 ударними безпілотниками.