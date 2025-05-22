Четверо «кадирівців» підірвалися на УАЗі під Скадовськом

Вибух УАЗ Patriot. Фото: ГУР МОУ

20 травня 2025 року між Скадовськом і Антонівкою, на тимчасово окупованій території Херсонської області, вибухнув автомобіль УАЗ Patriot, повідомляє офіційний Telegram-канал Головного управління розвідки Міноборони України.



За даними ГУР, у салоні перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу «Ахмат». Усі вони загинули на місці.



Після першого вибуху пролунав повторний — здетонував боєкомплект, який перевозили окупанти.



«ГУР МО України нагадує: за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що безпілотники атакували російську Тулу.