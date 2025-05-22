Російські військові, що нібито вийшли до кордону Дніпропетровської області, загинули — Z-канал

Ведучий Z-каналу повідомив про загибель російських військових, які нібито вийшли до кордону Дніпропетровської області

Російські військові, що нібито вийшли до кордону Дніпропетровської області, загинули. Про це сьогодні повідомив ведучий російського Z-каналу Юрій Подоляка.

За його даними, вони вийшли туди «в рамках не штурмових дій із завданням закріпитися, а в рамках суто піар-акції».

«На відході всі вони, на жаль, загинули», — пише Подоляка.

Він зазначає, що такий результат був передбачуваним.

«Просто взяли і поклали кілька людей заради фотографії», — зазначає Z-блогер.

«Тим часом наші хлопці з 90-ї танкової справді туди вийшли і зробили це фото», — стверджує Юрій Подоляка.

Напередодні у провладних російських медіа та каналах поширилось фото, на якому, як стверджувалося, солдати угрупування «Центр» вийшли до кордону Дніпропетровської області.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак пізніше цю інформацію спростував.