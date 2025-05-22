У Зеленського озвучили наступні два кроки для врегулювання війни в Україні

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з дипломатичними представниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. Про це повідомив сам Єрмак.



За його словами, Київ координує свої позиції щодо переговорів про досягнення справедливого та сталого миру для України.



«Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість щодо обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». Другим – визначення місця для наступної зустрічі із представниками РФ», – розповів голова ОПУ.

Нагадаємо, що 19 травня президент України Володимир Зеленський двічі поговорив телефоном з президентом США Дональдом Трампом.