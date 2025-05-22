РФ вдарила по Лиману та Краматорську: рятувальники гасили пожежі

Результат обстрілів Донеччини. Фото: ДСНС Донецької області

Росія знову завдала ударів по Донецькій області. Рятувальники ліквідували наслідки атак у Лимані та Краматорську, повідомляє пресслужба ДСНС України.



Напередодні російські війська обстріляли житловий сектор міста Лиман, унаслідок чого виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, проте будівлю було повністю знищено.

Результат обстрілів Донеччини. Фото: ДСНС Донецької області

Пізніше, в нічний час, ворог завдав удару по Краматорську, влучивши на територію одного з місцевих підприємств. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, яку через загрозу повторних обстрілів вдалося загасити лише через п'ять годин.

Результат обстрілів Донеччини. Фото: ДСНС Донецької області

Результат обстрілів Донеччини. Фото: ДСНС Донецької області

«На щастя, обійшлося без постраждалих», - зазначили в ДСНС.

Результат обстрілів Донеччини. Фото: ДСНС Донецької області

Нагадаємо, близько 04:40 російські війська БПЛА «Шахед» атакували околиці міста Слов'янськ.