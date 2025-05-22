Росія атакувала Україну 128 «Шахедами» і ракетою «Іскандер»

ППО України. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 22 травня близько 00:30 Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши балістичну ракету «Іскандер-М» з району Таганрога (РФ), а також 128 ударних БпЛА типу «Шахед» і безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Для відбиття атаки були залучені:

Авіація,

зенітні ракетні війська,

підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем,

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:00 силами ППО знищено 112 ворожих дронів, з них:

74 збито вогневими засобами ураження,

38 подавлено або втрачено під дією засобів РЕБ (без негативних наслідків).

Унаслідок атаки постраждали Дніпропетровська, Донецька, Харківська та Миколаївська області.

Нагадаємо, у ніч на 21 травня російські війська атакували територію України 76 ударними безпілотниками.