Росія атакувала Україну 128 «Шахедами» і ракетою «Іскандер»

У ніч на 22 травня близько 00:30 Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши балістичну ракету «Іскандер-М» з району Таганрога (РФ), а також 128 ударних БпЛА типу «Шахед» і безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Для відбиття атаки були залучені:
Станом на 11:00 силами ППО знищено 112 ворожих дронів, з них:
Унаслідок атаки постраждали Дніпропетровська, Донецька, Харківська та Миколаївська області.
Нагадаємо, у ніч на 21 травня російські війська атакували територію України 76 ударними безпілотниками.
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