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За добу через російські обстріли Донецької області поранено 5 людей — ОВА

22 травня 2025, 12:23

За добу через російські обстріли Донецької області поранено 5 людей — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 21 травня. Фото: ОВА Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 21 травня. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російська армія 36 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 22 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

«У Мирнограді окупанти скинули 6 авіабомб, пошкоджено 12 будинків. У Костянтинівці — 7 авіабомб, три атаки дронами та обстріл з РСЗВ. В результаті поранено 5 осіб, зруйновано 10 приватних та 6 багатоповерхових будинків, 3 адміністративні будівлі, магазин, авто, лінії електропередач та газопровід», — уточнив Філашкін.

Крім того, за його даними, у Лимані внаслідок удару дрону пошкоджено будинок, у Краматорську — дві нежитлові будівлі, у Слов'янську — три ангари.

Обстріли зафіксовано також у Зарічному, Торському, Лозовому, Олексієво-Дружківці, Іванопіллі, Берестку та Степанівці. В останньому випадку поранено ще трьох місцевих жителів.

За добу із прифронтових населених пунктів евакуйовано 409 осіб, у тому числі 49 дітей, зазначив начальник ОВА.

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