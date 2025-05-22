ЗСУ під обстрілом витягли тросом пораненого бійця

Евакуація пораненого бійця. Фото: кадр із відео

63-тя окрема механізована бригада Збройних сил України оприлюднила неймовірне відео евакуації пораненого бійця під щільним вогнем ворога.







На оприлюднених кадрах видно, як українські військові рятують свого пораненого побратима, витягуючи його через водну перешкоду за допомогою троса. У цей час російські війська ведуть інтенсивний обстріл — вибухи лунають буквально за метри від бійців.



Попри небезпеку, військові продовжують рятувальну операцію та зрештою витягують пораненого в безпечне місце.

Нагадаємо, співробітники служби надзвичайних ситуацій показали момент порятунку людини з-під завалів харківської багатоповерхівки.