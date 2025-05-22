Шоумен Олександр Ревва (Артур Пирожков), що народився в Донецьку, отримав російське громадянство

Олександр Ревва одержав російський паспорт. Скріншот відео

Шоумен, комік, продюсер, актор, телеведучий та співак Олександр Ревва, який народився у Донецьку, отримав російське громадянство. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на документи, які є в розпорядженні.

Уточнюється, що під час оформлення юридичних документів у травні 2025 року Ревва зазначив, що є громадянином Росії.

У день початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Ревва опублікував антивоєнний пост, за що неодноразово критикувався в РФ. Вважалося, що він виїхав із Росії до Іспанії.

Однак у березні минулого року комік заявив, що таким, хто повернувся, важко назвати людину, яка нікуди не виїжджала.

У серпні 2024 року виступ Ревви на фестивалі Roof Fest у Санкт-Петербурзі було скасовано нібито через дружбу коміка з Володимиром Зеленським.

До спроб блокування творчої діяльності Ревви у Росії підключалися і блогери.

Зокрема, пранкер Сорян (Сурен Каграманов) у публікації у своєму телеграм-каналі розповідав, що отримав багато повідомлень від громадян, які просили заборонити концерт Ревви (Артура Пірожкова).

Раніше повідомлялося, що українська співачка Ані Лорак, яка вже багато років мешкає в РФ, вирішила отримати російський паспорт. Кароліна Куєк вже подала заяву, де просить зробити її громадянкою Росії.