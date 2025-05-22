Біля Кремля виставили пости з технікою, працює РЕБ

Пост РФ у напрямку Кремля. Фото: кадр із відео

На Великому Кам'яному мосту і в районі Кремля силовики виставили посилені пости з військовою технікою. В окрузі зник зв'язок - працює система РЕБ. Про це повідомляють проросійські пабліки.



Триває фіксація поодиноких БПЛА різних типів над прикордонними регіонами РФ. За спостереженнями каналу «Exilenova+», найчастіше це дешеві дрони типу «Чаклун».

Безпілотник рухається в напрямку прикордонних регіонів РФ. Фото: кадр із відео

Тактика зрозуміла: спочатку противник «розряджає» ППО дешевими БПЛА, потім запускає важчі. Очікуються нові хвилі атак.



За заявами Міноборони РФ, у період з 20 по 22 травня було «збито» 481 БПЛА — це рекордна кількість.

Раніше Росія атакувала Україну 128 «Шахедами» та ракетою «Іскандер».