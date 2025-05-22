Війська Росії з артилерії вдарили по Костянтинівці: загинула жінка, її донька поранена

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

22 травня о 07:30 російська армія зі ствольної артилерії обстріляла місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджені три приватні будинки. Також перебиті лінії електропередач та пошкоджена система газопостачання.



Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна – отримала поранення. Постраждалу доставили до лікарні.



У пресслужбі Донецької обласної прокуратури уточнили, що загинула 54-річна жінка, а її донька 27 років отримала мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми, рани голови, шиї та ніг.

Нагадаємо, що 22 травня «шахеди» атакували міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого є пошкодження.