Через атаку дрона у Райгородку Краматорського району загинула жінка

У Райгородку Краматорського району Донецької області через атаку російського безпілотника вдень 22 травня загинула жінка, ще одна поранена. Фото: Донецька обласна прокуратура

Вдень 22 травня у Райгородку Краматорського району Донецької області внаслідок атаки російського дрону загинула жінка. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

«О 10:35 ворог направив БПЛА "Ланцет" на селище Райгородок Краматорського району. Влучання сталося поблизу місцевого магазину. Загинула 51-річна продавчиня кіоску», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що місцеву жительку 39 років, яка торгувала на ринку, доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

За процесуального керівництва Костянтинівської та Слов'янської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування за фактами військових злочинів.