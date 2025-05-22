На окупованій Луганщині закриють понад 100 шкіл у 2025 році: в ОВА назвали основну причину

Школа в окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм

У 2025 році закриють понад 100 шкіл в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, основна причина – відсутність дітей.



«Паралельно з численними заявами про нібито повернення людей на захоплені території окупаційна влада повідомляє про порожні школи у багатьох містах та селах. За словами загарбників, батьківська спільнота підтримала ліквідацію освітніх закладів», – наголосив Харченко.

Нагадаємо, що Росія готує дітей на окупованій Луганщині до війни проти України.