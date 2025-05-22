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Очільник «СК РФ» Бастрикін порівняв блокаду Маріуполя Росією з блокадою Ленінграда нацистами

22 травня 2025, 15:05

Очільник «СК РФ» Бастрикін порівняв блокаду Маріуполя Росією з блокадою Ленінграда нацистами

Очільник «СК РФ» Бастрикін порівняв блокаду Маріуполя Росією з блокадою Ленінграда нацистами

Цю заяву зробила офіційна особа у РФ.

Глава СК РФ Олександр Бастрикін порівняв Маріуполь із блокадним Ленінградом. Він зазначив, що «вражений» руйнуваннями в місті, яке протягом кількох місяців атакували російські війська.

«Просто приголомшливо. Я порівняв би блокадний Ленінград із Маріуполем — німці били по блокадному Ленінграду за розкладом. О 7 ранку та о 7 вечора. Величезну кількість пошкоджених будівель, це можна за фотографіями подивитися, в книгах, присвячених блокаді, і в архівних матеріалах», – сказав він під час Санкт-Петербурзького молодіжного юридичного форуму, пише DW.

За його словами, Маріуполь «практично стертий з лиця землі», причому «там жодних військових об'єктів не було».

Маріуполь – одним із найважливіших центрів української металургії та великий морський порт – став пріоритетною ціллю армії РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як раніше повідомляли Новини Донбасу, 21 травня виповнилося три роки з того дня, як Росія захопила Маріуполь.

У місті було пошкоджено або зруйновано 90% будівель. У березні у блокованому Маріуполі трапилась гуманітарна криза через брак ліків, продовольства, електрики та води.

Останні захисники Маріуполя опинилися у російському полоні 20 травня 2022 року, після понад 80 днів блокади.

За оцінками українського уряду, за час штурму Маріуполя загинули 25 тисяч мирних жителів.

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