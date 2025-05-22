Російські війська намагаються прорватися до Костянтинополя та Багатиря на Новопавлівському напрямку – ЗСУ

Ситуація поблизу сіл Костянтинопіль та Багатир на Донеччині. Фото: карта DeepState

Російська армія активно намагається просуватися до сіл Костянтинопіль та Багатир на Новопавлівському напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, ЗСУ вибили окупантів, які зайшли до Багатиря.



«На Костянтинопіль вони теж намагаються просунутись, але не можуть цього зробити. Активні спроби вийти на кордон з Дніпропетровською областю. Слід розуміти, що Новопавлівський напрямок – це невелика кількість сіл та великі простори між ними. Тобто тут начебто їм було достатньо кілька сіл, щоб просунутися, але вони не можуть їх взяти вже досить давно», – наголосив Трегубов.

Нагадаємо, що армія РФ принципово хоче захопити село Багатир на Донеччині.