Росія вдарила по Кропивницькому двома ракетами «Іскандер»

У межах Кропивницького прогриміли вибухи — було застосовано дві балістичні ракети «Іскандер-М». Про це повідомив канал моніторингу ворожої авіації Monitor.
Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович за дві години до ударів попередив місцевих жителів про небезпеку з повітря.
Зафіксовано вибух у Кропивницькому.
Про рух ракети також повідомляли Повітряні сили ЗСУ, уточнивши о 14:33, що в напрямку Кропивницького зафіксовано швидкісну ціль.
Нагадаємо, Росія атакувала Україну 128 «Шахедами» та ракетою «Іскандер».
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