Росія вдарила по Кропивницькому двома ракетами «Іскандер»

У межах Кропивницького прогриміли вибухи — було застосовано дві балістичні ракети «Іскандер-М». Про це повідомив канал моніторингу ворожої авіації Monitor.



Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович за дві години до ударів попередив місцевих жителів про небезпеку з повітря.

Зафіксовано вибух у Кропивницькому.

Про рух ракети також повідомляли Повітряні сили ЗСУ, уточнивши о 14:33, що в напрямку Кропивницького зафіксовано швидкісну ціль.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну 128 «Шахедами» та ракетою «Іскандер».