У Слов'янську відновили клініко-діагностичну лабораторію: вона була пошкоджена обстрілом у 2024 році

Відновлена клініко-діагностична лабораторія у Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

У місті Слов'янськ Донецької області відновили клініко-діагностичну лабораторію Слов'янської клінічної лікарні. Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.



За його словами, лабораторія була пошкоджена російським обстрілом на початку 2024 року.



«Тоді були пошкоджені як зовнішні, так і внутрішні конструкції. Будівля потребувала ремонту. Сьогодні роботи завершені. Вони коштували 6 мільйонів 67 тисяч гривень, які надали фінансові донори. У лабораторії відновили покрівлю, виконали загальноремонтні та оздоблювальні роботи, замінили системи опалення, водопостачання та водовідведення, вентиляції. Додам, що лабораторія є одним із найважливіших структурних підрозділів медичного закладу. Адже лікарня обслуговує не лише жителів громади, а й жителів сусідніх ТГ, переселенців та військових», – розповів Лях.

Нагадаємо, що 22 травня «шахеди» атакували міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого є пошкодження.