Росія засудила за «тероризм» 128 бійців ЗСУ, взятих у полон під Курськом

За півроку російський суд засудив до термінів від 13 до 17 років позбавлення волі 128 українських військовослужбовців, які брали участь у боях у Курській області. Такі дані навів Слідчий комітет РФ.

Перший вирок 2-й Західний окружний військовий суд виніс 12 грудня 2024 року: тоді бійців ЗСУ Віталія Панченка та Івана Дмитракова засудили на 15 та 14 років позбавлення волі відповідно, нібито за скоєння теракту (ч. 2 ст. 205 КК РФ).

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов нещодавно заявив , що найближчим часом відбудеться обмін полоненими між Україною та Росією у форматі «1000 на 1000».