Вбивство Портнова в Іспанії: розстріляний біля воріт школи, підозрювані поки не затримані

У пресслужбі МЗС України розкрили подробиці вбивства колишнього українського політика Андрія Портнова. Напад на нього стався у місті Посуело-де-Аларкон.



«За попередньою інформацією правоохоронних органів, напад був скоєний групою осіб», — йдеться у заяві.



Розслідування веде п'ята група з розслідування вбивств Національної поліції Іспанії разом із криміналістичним відділом мадридського управління. Підозрювані поки що не затримані.



«Посольство знаходиться в постійному контакті з правоохоронними органами і чекає на більш докладну інформацію», — додали в МЗС.



Як повідомляє Reuters, напад стався вранці біля воріт американської школи поблизу будинку, де жив Портнов, і яку, за інформацією видання Los Replicantes, відвідували його діти. За даними іспанських журналістів, постріли здійснив чоловік у синьому спортивному костюмі з поясною сумкою, що втік через парк Каса-де-Кампо. Поліція продовжує пошуки.



За даними українських ЗМІ, ексчиновника розстріляли, коли він перебував в автомобілі Mercedes: спочатку в шию, потім у голову — лише близько п'яти пострілів.