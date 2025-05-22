Росія передала Україні список для обміну за формулою «1000 на 1000»

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Москва передала Україні список для обміну полоненими «1000 на 1000» і чекає на відповідь.



«Ми очікуємо на зустрічний список від Києва», — сказав він.



Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питання підготовки обміну полоненими з РФ.



«Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей із російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений», — повідомив він у своєму Telegram-каналі в четвер.



За словами глави держави, під час наради заслухали доповіді про контакти з російською стороною. За організацію процесу та реалізацію домовленості відповідає міністр оборони України Рустем Умєров.



До роботи також залучені Головне управління розвідки Міноборони, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, МВС, уповноважений Верховної Ради з прав людини і команда Офісу президента.



«З'ясовуємо деталі по кожній людині, яку подали в списках з російської сторони. Це одне з ключових завдань України — повернути всіх наших людей з російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає», — підкреслив Зеленський.



Нагадаємо, цей обмін — результат домовленостей, досягнутих на російсько-українській зустрічі у Стамбулі.16 травня міністр оборони України і глава української делегації на переговорах у Стамбулі Рустем Умєров повідомив про опрацювання питання обміну військовополоненими. Пізніше заступник голови ГУР Міноборони Вадим Скібіцький уточнив, що Росія погодилася на обмін «1000 на 1000», і робота над списками розпочалася того самого дня.



Як повідомлялося, 6 травня, у День української піхоти вдалося звільнити з російського полону понад дві сотні українських захисників.