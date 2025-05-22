Українські дрони знищили ешелон ППО РФ на Донеччині

Удар по ППО військ РФ на Донецькому напрямку. Фото: кадр із відео

На Донецькому напрямку оператори роти «Чарлі» 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійської розвідки «Чорний ліс» виявили та вразили три зенітно-ракетні комплекси ЗС РФ, а також командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону. Про це повідомляє Командування Сил безпілотних систем ЗС України.

Зокрема було уражено:

«Тор» (невстановленої модифікації) — радіус перехоплення повітряних цілей до 15 км;

«Бук-М3» (знищений) — найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км;

С-300 — призначений для знищення авіації та перехоплення крилатих і балістичних ракет на відстані до 200 км.

Противник використовує ЗРК різного радіуса дії, щоб вибудувати ешелоновану оборону від українських літаків, ракет і дронів на конкретній ділянці фронту.

Unmanned Systems Forces destroy enemy's layered air defence systems



У Донецькому напрямі, учасники “Charlie” company of the 14th UAV Regiment, у координації з 15-ою архітектурою Reconnaissance Brigade “Black Forest” помітили і тримають три російські Air… pic.twitter.com/2tzOvJgRFU - Unmanned Systems Forces (usf_army) May 22, 2025



Виведення з ладу командно-штабної машини паралізує або значно ускладнює управління зенітно-ракетним дивізіоном, а також створює вразливі зони в його повітряному захисті.

Раніше українські FPV-дрони вразили ЗРК «Бук» і РСЗВ «Ураган» ЗС РФ.