Українські дрони знищили ешелон ППО РФ на Донеччині

На Донецькому напрямку оператори роти «Чарлі» 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійської розвідки «Чорний ліс» виявили та вразили три зенітно-ракетні комплекси ЗС РФ, а також командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону. Про це повідомляє Командування Сил безпілотних систем ЗС України.
Зокрема було уражено:
Противник використовує ЗРК різного радіуса дії, щоб вибудувати ешелоновану оборону від українських літаків, ракет і дронів на конкретній ділянці фронту.
Unmanned Systems Forces destroy enemy's layered air defence systems- Unmanned Systems Forces (usf_army) May 22, 2025
У Донецькому напрямі, учасники “Charlie” company of the 14th UAV Regiment, у координації з 15-ою архітектурою Reconnaissance Brigade “Black Forest” помітили і тримають три російські Air… pic.twitter.com/2tzOvJgRFU
Виведення з ладу командно-штабної машини паралізує або значно ускладнює управління зенітно-ракетним дивізіоном, а також створює вразливі зони в його повітряному захисті.
Раніше українські FPV-дрони вразили ЗРК «Бук» і РСЗВ «Ураган» ЗС РФ.
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