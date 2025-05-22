Безпілотники вдарили по оборонному заводу у Тулі: три дні тому його співробітників нагороджував Путін

ЗСУ вразили цех оборонного заводу у Тулі. Три дні тому Путін нагороджував його співробітників за внесок у створення озброєнь. Про це пише видання ASTRA.
Зазначається, що в ніч проти 22 травня в ході атаки БПЛА на Тульську область був уражений один із діючих цехів НВО «Сплав», що належить «Ростеху», — виробника РСЗВ, авіаракет, важких вогнеметних систем і боєприпасів до них.
Фото: візит Шойгу на «Сплав» у 2023 році
За даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, після падіння уламків безпілотника цех спалахнув. Також пожежа сталася на електропідстанції.
Три дні тому Путін присудив 4 працівникам «Сплаву» премії імені Маршала Жукова у 2025 році в галузі створення озброєння та військової техніки.
Завод уже намагалися атакувати у ніч проти 7 травня. Мешканці повідомляли про дим у районі вулиці Щегловська засіка. На цій вулиці крім заводу «Сплав» знаходиться приблизно за кілометр від нього АТ «Конструкторське бюро приладобудування», яке займається розробкою високоточної керованої зброї.
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