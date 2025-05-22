Авіаудар КАБами по Степногірську: зруйновано житловий квартал

Авіаудар РФ по Степногірську. Фото: кадр із відео

У мережі опубліковано відео потужного авіаудару по житловому сектору прифронтового Степногірська Запорізької області. За даними місцевих пабліків, унаслідок одного удару було зруйновано частину багатоповерхового кварталу.



На кадрах видно зруйновані під'їзди та сильну вибухову хвилю, що вказує на застосування російської коректованої авіаційної бомби — ймовірно, КАБ-500 або КАБ-1500.



Повітряні сили ЗСУ вдень попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та можливе застосування авіаційних засобів ураження по прифронтових областях.



Аналогічне попередження зробив і начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, наголосивши, що цивільне населення має терміново сховатися від можливих ударів.



Руйнування масштабні. Про постраждалих поки що офіційно не повідомляють, інформація уточнюється.

Нагадаємо, у межах Кропивницького прогриміли вибухи. ЗС РФ застосували балістичні ракети «Іскандер-М».