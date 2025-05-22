Американські сенатори підозрюють, що Путін «грає в ігри» і не прагне закінчення війни

Конгресмени дали Путіну «кілька днів» на мирне рішення щодо України та пригрозили викоріненням Росії зі світової торгівлі.

Команда республіканців і демократів видала законопроєкт про «нищівні» санкції проти РФ.

Законопроєкт США піде в хід, якщо найближчим часом Кремль не розпочне «сумлінні» перемовини щодо міцного миру з Україною. Про це повідомляється на офіційному сайті одного з авторів документа сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

Законопроєкт підтримали вже понад 80 зі 100 сенаторів від обох партій.

За словами конгресменів, вони дедалі більше переконуються в тому, що президент РФ Володимир Путін «грає в ігри» і не прагне закінчення війни.

Документом передбачається запровадження 500-відсоткового мита для країн-покупців нафти, газу та урану з Росії, а також санкції проти її фінансового сектора.

«Наш закон ізолює Росію та накладе жорсткі мита на інші країни, які підтримують її звірства. Одним із головних пріоритетів закону є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту», — йдеться у повідомленні.