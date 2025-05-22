Путін наказав створити «буферну зону» на кордоні з Україною — що це означає

Глава Кремля Володимир Путін доручив військам РФ створити «буферну зону вздовж кордону Росії та України». Про це він заявив на нараді із членами уряду РФ.



Таке рішення може означати активний наступ окупаційних військ на Сумську область, яка межує з Курщиною. Також у ще більшій небезпеці знаходяться Харківська та Чернігівська області, які також межують із РФ.



У своєму виступі він звинуватив ЗСУ у хаотичних обстрілах житлових кварталів Курської області РФ. Також заявлено, що Путін «має намір провести окрему спеціальну нараду щодо відновлення прикордоння».



Як раніше повідомляли закордонні ЗМІ, на нещодавніх переговорах у Стамбулі російська сторона загрожувала українським захопленням Сумської та Харківської областей країни як відповідь на «незговірливість» Києва.