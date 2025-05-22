Сухопутними військами РФ тепер командує генерал, причетний до окупації Маріуполя та Авдіївки

Андрій Мордвічев

Російська окупаційна армія має нового головкома сухопутних військ. Ним став генерал-полковник Андрій Мордвічев, який причетний до окупації українських міст Маріуполь та Авдіївка. Тоді він командував 8-ю армією окупаційних військ.



Мордвічев зайняв місце генерала армії Олега Салюкова, якого перевели в заступники секретаря Радбезу Росії.



За перший рік повномасштабної війни 2022-го Мордівчев як командувач 8-ї армії втратив двох своїх заступників. Так, 10 березня під час штурму металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі було вбито Володимира Фролова.



А 5 червня 2022 року у Луганській області було вбито заступника командувача 8-ї армії генерал-майора Романа Кутузова.

Глава Чечні Рамзан Кадиров і його підлеглі військові неодноразово публікували відео і фото з Мордвічевим в окупованих містах України, підкреслюючи «високий рівень взаємодії» і «особисте взаєморозуміння».