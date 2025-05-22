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Погіршилася ситуація у районі відрізка Новопіль-Зелене Поле-Новосілка на Запорізькому напрямку

22 травня 2025, 19:21

Погіршилася ситуація у районі відрізка Новопіль-Зелене Поле-Новосілка на Запорізькому напрямку

Російські сили ведуть обстріл українських позицій у Запорізькій області Російські сили ведуть обстріл українських позицій у Запорізькій області

На Запорізькому напрямі погіршилася ситуація у районі відрізка Новопіль – Зелене Поле – Новосілка. Там росіяни застосовують велику кількість піхоти, переважно діють малими групами. Російські солдати активно рухаються посадками, займаючи їх, накопичуючись там, — пишуть аналітики DeepState.

Пропагандистські телеграм-канали рясніють заголовками про наступ на правому фланзі Запорізького фронту. Чи так це, розбираємось в цьому відео.



Пишуть про те, що в Зеленому Полі путінські штурмовики просунулися в районі південної та східної частин і взяли опорний пункт ЗСУ на південь (біля північної околиці Новополя).

Крім того, повідомляють про просування ще на двох ділянках. На цій ділянці знаходяться підрозділи 58 армії РФ, — каже речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук, проте всі вкиди росіян залишаються елементами залякування і не більше, вважає він. Попри суттєвий тиск із боку путінських підрозділів, сама лінія фронту — стабільна.

«Треба включати правила інформаційної гігієни. Немає жодного просування на жодний метр і втрати наших позицій на цьому напрямку на сьогодні. Те, що ворог намагається максимально задіяти всі засоби вогневого ураження, щоб руйнувати наші позиції, так. Очевидно. Там тиск вогневий дуже сильний. Але щодо тактичних втрат наших позицій, на сьогодні такого немає. Не відповідає дійсності», — пояснює Сергій Братчук речник Української добровольчої армії «Південь».

Активізація росіян на Запорізькому напрямку відбулася понад місяць тому, додає Сергій Братчук. Проте суттєвих результатів у окупантів немає, попри величезну кількість втрат.

Основні бойові дії відбуваються в районі Малих Щербаків на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, — наголошує військовий експерт Дмитро Снєгірьов. При цьому ЗСУ завдають ударів по місцях накопичення особового складу армії РФ. Так було ліквідовано і командувача 76 повітряної десантної дивізії, псковської дивізії ВДВ.

«Говорити про тактичні успіхи російських окупантів на даний момент немає підстав. Водночас, Сили оборони України проводять успішний характер знищення тилових інфраструктурних об'єктів окупаційної армії. Насамперед йдеться про завдання точкових ударів по пунктах постійної та тимчасової дислокації особового складу та командно-штабних пунктів армії країни-окупанта», — стверджує військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

20 травня у DeepState заявили про погіршення ситуації для ЗСУ поблизу кордону Донецької та Запорізької областей.

За материалами : "Новости Донбасса "

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