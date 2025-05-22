З окупованих територій евакуювали ще дев'ятьох дітей

З тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати ще 9 українських дітей. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Ці діти пережили тяжкі випробування. Серед них дівчина, яку ледве встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації. Також врятували хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули у підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а у школі змушували славити окупантів», — написав Єрмак у Telegram.
Також вдалося повернути з окупованої території сестер, які майже три роки були змушені залишатися вдома через постійні обстріли та присутність російських танків поблизу. Разом із ними врятували дівчину, позбавлену доступу до українського онлайн-навчання, оскільки окупанти блокували зв'язок.
Він висловив подяку організації Save Ukraine та іншим партнерам, які допомогли провести цю рятувальну операцію. Українських дітей повертають із окупації в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
На початку травня з території, що тимчасово контролюється Росією, вдалося повернути ще шістьох українських дітей. Наприкінці березня п'ятеро українських дітей повернули додому та возз'єдналися зі своїми сім'ями.
На початку травня Україні вдалося повернути додому дев'ятьох дітей із тимчасово окупованих територій.