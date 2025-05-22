З окупованих територій евакуювали ще дев'ятьох дітей

З тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати ще 9 українських дітей. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Ці діти пережили тяжкі випробування. Серед них дівчина, яку ледве встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації. Також врятували хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули у підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а у школі змушували славити окупантів», — написав Єрмак у Telegram.



Також вдалося повернути з окупованої території сестер, які майже три роки були змушені залишатися вдома через постійні обстріли та присутність російських танків поблизу. Разом із ними врятували дівчину, позбавлену доступу до українського онлайн-навчання, оскільки окупанти блокували зв'язок.



Він висловив подяку організації Save Ukraine та іншим партнерам, які допомогли провести цю рятувальну операцію. Українських дітей повертають із окупації в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.