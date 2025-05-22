Роскомнагляд заблокує будь-який контент без суду та слідства

У російських ЗМІ з'явилася інформація, що організація, яка займається питаннями цензури в Інтернеті, зможе блокувати будь-який контент в інтернеті одним днем та без суду.

У Держдумі вже працюють над тим, щоб дозволити відомству зносити будь-який деструктивний контент.

Для цього створюють спеціальну комісію, яка розглядатиме скарги та швидко зачищати заборонку.

При цьому поняття деструктивного контенту в законі поки немає.

Негативну популярність Роскомнагляд отримав з 2012 року, коли у відомства з'явилися необмежені повноваження щодо блокування «небажаних» сайтів.