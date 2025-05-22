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Продюсера «Грибов» та Quest Pistols визнали винним у пропаганді війни — суд дав 10 років

22 травня 2025, 21:59

Продюсера «Грибов» та Quest Pistols визнали винним у пропаганді війни — суд дав 10 років

Продюсера «Грибов» та Quest Pistols визнали винним у пропаганді війни — суд дав 10 років

Вінницький міський суд визнав винним співака, хореографа та продюсера Юрія Бардаша у справі про підтримку російської агресії та пропаганду війни. Про це повідомила пресслужба суду.

«За результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110 ст. 436, ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави», — йдеться у повідомленні.

Суд встановив, що Бардаш, бувши публічною фігурою, використав свій вплив для поширення українофобських заяв та підтримки російської агресії. Він тривалий час жив в Україні та заробляв на музичній діяльності, проте згодом почав просувати наративи, спрямовані проти української держави та суспільства.

У матеріалах справи вказується, що задля збереження активів та можливості працювати в РФ Бардаш «давав інтерв'ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України», а також публікував та транслював контент, який виправдовує війну та розпалює національну та релігійну ворожнечу.

«Обвинувачений, обізнаний про наявність обвинувального акта на розгляді в суді, на судові засідання не з'являвся», — зазначили в суді.

Юрій Бардаш — уродженець Луганської області, продюсер музичних проєктів Quest Pistols, «Грибы», Нерви, Wellboy, Луна та інших. З 2024 року він має громадянство РФ.

Вирок ще не набрав законної сили.

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