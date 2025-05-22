На Краматорському, Торецькому та Покровському напрямках точаться бої — Генштаб ЗСУ

Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, наші захисники стримують тиск російської армії на найгарячіших ділянках східних напрямків.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Часів Яру та Білої Гори. Одне зіткнення триває досі.

На Торецькому напрямку російська армія шість разів штурмувала позиції ЗСУ в районах Романівки, Торецька та Диліївки. Відбито чотири штурми противника, досі тривають два бойові зіткнення.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 32 наступальні дії. П'ять бойових зіткнень точаться досі. Авіаудари російської армії припали по Покровську, Степанівці, Новоторецьку, Гнатівці.