Головне за день: Путін вимагає «буферну зону». ЗСУ вдарили по заводу в Тулі

Політика



Голова Кремля Володимир Путін доручив військам РФ створити «буферну зону вздовж кордону Росії та України». Таке рішення може означати активний наступ окупаційних військ на Сумську область, яка межує з Курщиною. Також у ще більшій небезпеці знаходяться Харківська та Чернігівська області, які також межують із РФ.



У Володимира Путіна нібито є плани відвідати окуповані Донецьку та Луганську області. Про це стало відомо із коментаря російським ЗМІ прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.



Суспільство



Україна передала Росії список на обмін у форматі "1000 на 1000". Цю інформацію «Суспільному» підтвердив заступник голови Координаційного штабу поводження з військовополоненими Юсов. Раніше прес-секретар Путіна Пєсков заявляв, що РФ свій список вже передала, а українську нібито ще чекають. Згодом Пєсков таки заявив держагентству ТАРС, що Росія «отримала список».



За півроку російський суд засудив до термінів від 13 до 17 років позбавлення волі 128 українських військовослужбовців, які брали участь у боях у Курській області. Такі дані навів Слідчий комітет РФ.



2025 року закриють понад 100 шкіл в окупованій Луганській області, повідомив голова Луганської ОВА Олексій Харченко. За його словами, основна причина – відсутність дітей.



Шоумен, комік, продюсер, актор, телеведучий та співак Олександр Ревва, який народився у Донецьку, отримав російське громадянство. У день початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Ревва опублікував антивоєнний пост, за що неодноразово критикувався в РФ. Вважалося, що він виїхав із Росії до Іспанії.



Бойові дії



У Райгородку Донецької області внаслідок атаки російського дрону загинула жінка. У Костянтинівці загинула одна людина, ще одна – отримала поранення, пошкоджено три приватні будинки, пошкоджено лінії електропередач та систему газопостачання. У селищі Пантелеймонівка в районі окупованої Ясинуватою в результаті постраждало вісім людей, заявили у групуванні «ДНР».



ЗСУ вразили цех оборонного заводу у Тулі. Три дні тому Путін нагороджував його співробітників за внесок у створення озброєнь. Після падіння уламків безпілотника цех спалахнув. Також пожежа сталася на електропідстанції.



У Міноборони РФ заявили про захоплення села Нова Полтавка на Донеччині. Аналітики DeepState також підтверджують просування російських військ у районі Нової Полтавки, зазначаючи, що село практично перебуває під контролем російських сил.