Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: Путін вимагає «буферну зону». ЗСУ вдарили по заводу в Тулі

22 травня 2025, 23:38

Головне за день: Путін вимагає «буферну зону». ЗСУ вдарили по заводу в Тулі

Політика

 Голова Кремля Володимир Путін доручив військам РФ створити «буферну зону вздовж кордону Росії та України». Таке рішення може означати активний наступ окупаційних військ на Сумську область, яка межує з Курщиною. Також у ще більшій небезпеці знаходяться Харківська та Чернігівська області, які також межують із РФ.

У Володимира Путіна нібито є плани відвідати окуповані Донецьку та Луганську області. Про це стало відомо із коментаря російським ЗМІ прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Суспільство

 Україна передала Росії список на обмін у форматі "1000 на 1000". Цю інформацію «Суспільному» підтвердив заступник голови Координаційного штабу поводження з військовополоненими Юсов. Раніше прес-секретар Путіна Пєсков заявляв, що РФ свій список вже передала, а українську нібито ще чекають. Згодом Пєсков таки заявив держагентству ТАРС, що Росія «отримала список».

За півроку російський суд засудив до термінів від 13 до 17 років позбавлення волі 128 українських військовослужбовців, які брали участь у боях у Курській області. Такі дані навів Слідчий комітет РФ.

2025 року закриють понад 100 шкіл в окупованій Луганській області, повідомив голова Луганської ОВА Олексій Харченко. За його словами, основна причина – відсутність дітей.

Шоумен, комік, продюсер, актор, телеведучий та співак Олександр Ревва, який народився у Донецьку, отримав російське громадянство. У день початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Ревва опублікував антивоєнний пост, за що неодноразово критикувався в РФ. Вважалося, що він виїхав із Росії до Іспанії.

Бойові дії

 У Райгородку Донецької області внаслідок атаки російського дрону загинула жінка. У Костянтинівці загинула одна людина, ще одна – отримала поранення, пошкоджено три приватні будинки, пошкоджено лінії електропередач та систему газопостачання. У селищі Пантелеймонівка в районі окупованої Ясинуватою в результаті постраждало вісім людей, заявили у групуванні «ДНР».

ЗСУ вразили цех оборонного заводу у Тулі. Три дні тому Путін нагороджував його співробітників за внесок у створення озброєнь. Після падіння уламків безпілотника цех спалахнув. Також пожежа сталася на електропідстанції.

У Міноборони РФ заявили про захоплення села Нова Полтавка на Донеччині. Аналітики DeepState також підтверджують просування російських військ у районі Нової Полтавки, зазначаючи, що село практично перебуває під контролем російських сил.

ТЕГИ

Інше
головне за день
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:38
Головне за день: Путін вимагає «буферну зону». ЗСУ вдарили по заводу в Тулі
20:46
«ДНР» заявила про 8 постраждалих у селищі під Ясинуватою після обстрілу
13:52
На окупованій Луганщині закриють понад 100 шкіл у 2025 році: в ОВА назвали основну причину
10:10
Четверо «кадирівців» підірвалися на УАЗі під Скадовськом
00:02
Головне за день: Річниця падіння Маріуполя. В Іспанії вбито екс-чиновника Януковича
21:57
Жителям в окупованій Донеччині дають воду один раз на два дні
16:22
На окупованій Донеччині мобільний оператор «Фенікс» з 1 червня підвищує вартість низки тарифних пакетів
15:18
У Севастополі тиснуть на магазини за відмову «святкувати» 9 травня
14:20
Три роки тому російські війська захопили Маріуполь
11:48
Росія готує дітей на окупованій Луганщині до війни проти України. Що відомо
09:43
ФСБ затримала жительку окупованого Донецька: її підозрюють «у фінансуванні ЗСУ»
23:00
Головне за день: РФ вдарила по пасажирському автобусу в Херсоні. Україна почне враховувати страховий стаж за кордоном
15:54
Окупаційний «мер» Маріуполя заявив про можливе створення на «Азовсталі» постіндустріального парку
23:00
Головне за день: Трамп та Путін обговорили перемир'я. Пушилін пропонує не відновлювати Донбас, а показувати туристам
17:07
ЗСУ ліквідували боксера з Донецька, який воював на боці окупантів: раніше він змагався з Усиком та Ломаченком
15:17
Пушилін заявив, що зруйновані райони Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам
13:30
У Донецьку чоловіків до 50 років заносять у списки для комендатури
12:57
В окупованому Криму внаслідок атаки знищено склад із боєприпасами та чотири приміщення ЗС РФ
11:30
Екіпаж МіГ-29 ЗСУ знищив штаб окупантів у Новій Каховці
10:32
СБУ знищила РЛС та склади РФ на газових платформах у Чорному морі
усі новини
23:38
Головне за день: Путін вимагає «буферну зону». ЗСУ вдарили по заводу в Тулі
23:27
На Краматорському, Торецькому та Покровському напрямках точаться бої — Генштаб ЗСУ
22:22
Окупанти взяли під контроль Нову Полтавку на Донеччині — DeepState
21:59
Продюсера «Грибов» та Quest Pistols визнали винним у пропаганді війни — суд дав 10 років
21:51
Роскомнагляд заблокує будь-який контент без суду та слідства
20:51
Російський дрон атакував медійників та військових під Покровськом
20:46
«ДНР» заявила про 8 постраждалих у селищі під Ясинуватою після обстрілу
19:58
На Харківщині українські прикордонники знищили ворожу техніку
19:55
З окупованих територій евакуювали ще дев'ятьох дітей
19:22
Міністр фінансів України запропонував ЄС взяти участь у фінансуванні ЗСУ
19:21
Погіршилася ситуація у районі відрізка Новопіль-Зелене Поле-Новосілка на Запорізькому напрямку
18:28
Сухопутними військами РФ тепер командує генерал, причетний до окупації Маріуполя та Авдіївки
18:18
Американські сенатори підозрюють, що Путін «грає в ігри» і не прагне закінчення війни
18:07
Путін наказав створити «буферну зону» на кордоні з Україною — що це означає
17:52
Авіаудар КАБами по Степногірську: зруйновано житловий квартал
17:48
Безпілотники вдарили по оборонному заводу у Тулі: три дні тому його співробітників нагороджував Путін
17:13
Українські дрони знищили ешелон ППО РФ на Донеччині
16:33
Росія передала Україні список для обміну за формулою «1000 на 1000»
16:07
Вбивство Портнова в Іспанії: розстріляний біля воріт школи, підозрювані поки не затримані
16:00
Росія засудила за «тероризм» 128 бійців ЗСУ, взятих у полон під Курськом
усі новини
ВІДЕО
Російські сили ведуть обстріл українських позицій у Запорізькій області Погіршилася ситуація у районі відрізка Новопіль-Зелене Поле-Новосілка на Запорізькому напрямку
22 травня, 19:21
Авіаудар РФ по Степногірську. Фото: кадр із відео Авіаудар КАБами по Степногірську: зруйновано житловий квартал
22 травня, 17:52
Удар по ППО військ РФ на Донецькому напрямку. Фото: кадр із відео Українські дрони знищили ешелон ППО РФ на Донеччині
22 травня, 17:13
FPV-дрон ЗСУ переслідує «Бук-М1» окупантів. Фото: кадр із відео Українські FPV-дрони вразили ЗРК «Бук» і РСЗВ «Ураган» ЗС РФ
22 травня, 15:22
Пост РФ у напрямку Кремля. Фото: кадр із відео Біля Кремля виставили пости з технікою, працює РЕБ
22 травня, 13:19
Евакуація пораненого бійця. Фото: кадр із відео ЗСУ під обстрілом витягли тросом пораненого бійця
22 травня, 12:45

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір