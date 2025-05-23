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Російські військові просунулися біля двох населених пунктів Донецької області — DeepState

23 травня 2025, 08:44

Російські військові просунулися біля двох населених пунктів Донецької області — DeepState

На карті DeepState зазначено просування військ РФ біля Надіївки Донецької області На карті DeepState зазначено просування військ РФ біля Надіївки Донецької області

Війська окупаційної армії РФ просунулися біля Яблунівки та Надіївки — двох населених пунктів Донецької області. Про це повідомляють аналітики проекту DeepState.

«Ворог просунувся біля Яблунівки та Надіївки», — йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти взяли під контроль Нову Полтавку на Донеччині.

Про це також повідомило Міноборони РФ, зазначивши, що «населений пункт Нова Полтавка на Донеччині зайнятий військовими Центрального угруповання ЗС РФ».

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