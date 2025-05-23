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Росія завдала удару по залізничній інфраструктурі в Чернівецькій області

23 травня 2025, 08:40

Росія завдала удару по залізничній інфраструктурі в Чернівецькій області

Поїзди. Фото: «Укрзалізниці» Поїзди. Фото: «Укрзалізниці»

Росія знову завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі України — цього разу в Чернівецькій області. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Унаслідок обстрілу пошкоджено елементи залізничної інфраструктури. На щастя, жертв і постраждалих серед працівників і пасажирів немає.

«Продовжуємо рух», - заявили в національному перевізнику, наголосивши, що попри атаку, рух поїздів не зупинено.

Раніше фахівці АТ Укрзалізниця спільно з СБУ продовжили відновлення онлайн-системи, яка зазнала масштабної цільової кібератаки.

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