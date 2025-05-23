Дружківка вночі зазнала російського обстрілу: лунали вибухи, виникла пожежа

Вночі Дружківка зазнала комбінованої атаки росіян. Ілюстративне фото

У ніч проти 23 травня та вранці російські окупаційні війська обстріляли місто Дружківка Краматорського району Донецької області. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».

Обстріл із застосуванням, ймовірно, касетних боєприпасів, розпочався 22 травня близько 22:30. До цього над містом було чути звуки безпілотників.

У темному небі чітко були видні боєприпаси, що розсипалися на кілька яскравих частин, після чого гриміла серія вибухів. Обстріл тривав кілька хвилин.

Очевидці повідомляють, що внаслідок цього у приватному секторі північної частини міста спалахнув будинок.

Повторні вибухи пролунали у Дружківці близько 3 години ранку. За повідомленням кореспондента «НД», було чути звуки пікіруючих ударних дронів, після чого з різницею приблизно в 15 хвилин пролунали щонайменше два гучні вибухи в межах міста.

У місцевих чатах з'явилося відео атаки та подальшої пожежі у приватному будинку.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування внаслідок обстрілу.