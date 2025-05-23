Стала відома кількість евакуйованих із прикордонних регіонів Сумщини

РФ продовжує обстріл Сумщини. Фото: ДСНС Сумської області

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про перебіг евакуації мирного населення. За його словами, у регіоні вона оголошена у 202 населених пунктах, що охоплюють 18 територіальних громад.



«Уже евакуйовано понад 53 тисячі цивільних, що становить 61% тих, хто підлягає евакуації», — зазначив Григоров в ефірі «Єдиних новин».



Він також пояснив, що частина жителів залишається на місцях через сезон — багато хто доглядає городи. При цьому розширювати зони евакуації зараз не планується.

Тим часом 23 травня вранці внаслідок ворожої атаки було обстріляно житловий сектор Білопільської громади. В одному з будинків спалахнула пожежа.







За інформацією ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували загоряння і не допустили поширення вогню на сусідні помешкання та господарські будівлі. Ситуація в регіоні залишається напруженою, але контрольованою.