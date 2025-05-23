З Курської області повідомляють про приліт по скупченню російської військової техніки

По скупченню російської військової техніки та особового складу в Курській області було завдано удару. Фото: Попіл.Курськ/Тelegram

У місті Льгов Курської області РФ увечері в четвер, 22 травня, пролунали вибухи. Місцева влада заявляє про удар з Himars. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що ціллю стало скупчення військової техніки.

Зокрема канал «Попіл. Курськ» пише, що ЗСУ вдарили ракетами по скупченню військової техніки та особового складу в районі АЗС «Роснефть» на виїзді з Льгова.

«По скупченню техніки та особового складу було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин. Точна кількість загиблих і постраждалих російських військовослужбовців наразі невідома. Місце удару оточене військовими та оперативними службами», — йдеться у повідомленні.

РосЗМІ пишуть, що удару було завдано з РСЗВ Himars. Місцевий губернатор Олександр Хінштейн заявляє про 16 постраждалих.

Раніше повідомлялося, що на Донецькому напрямку оператори роти «Чарлі» 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійської розвідки «Чорний лис» виявили і уразили три зенітно-ракетні комплекси ЗС РФ, а також командно-штабну машину ракетно-зенітного дивізіону.