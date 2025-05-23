За добу війська РФ 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблі та поранені — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 22 травня. Фото: ОВА

Російські окупаційні війська протягом минулої доби 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 23 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Покровський район. На Мирноград росіяни скинули 2 авіабомби, частково зруйновано 2 багатоповерхівки. У Покровську пошкоджено приватний будинок, одна людина загинула, ще одна поранена. У Білицькому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки та авто.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки, гараж та 8 господарських будівель. У Райгородку Миколаївської громади одна людина загинула та ще одна поранена. У Костянтинівці 1 особа загинула, 2 поранені, пошкоджено 8 приватних будинків, лінії електропередач та газопровід, виробничий цех; в Іванопіллі пошкоджено 3 приватні будинки та 2 інфраструктурні об'єкти.

З прифронтових населених пунктів евакуйовано 220 осіб, у тому числі 32 дитини, наголосив начальник ОВА.