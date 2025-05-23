Ремонт під забороною: у Бахмуті та Сєвєродонецьку потрібен дозвіл від військових

Зруйноване окупантами РФ українське місто Бахмут. Фото: кадр із відео

На тимчасово окупованих територіях Донеччини посилюється тиск на місцеве населення. Як повідомляє рух опору «Жовта Стрічка», у Бахмуті та Сєвєродонецьку окупанти заборонили проводити будь-які ремонтні роботи без погодження з військовою комендатурою.



Під обмеження потрапляють навіть дрібні роботи — такі як заміна вікон, ремонт даху або утеплення фасадів. Особливо суворо контролюються будинки біля доріг і на верхніх поверхах.



За словами місцевих жителів, російські військові побоюються, що такі місця можуть використовуватися для встановлення спостережних пунктів. Обмеження продовжують порушувати базові права громадян на відновлення житла в зруйнованих населених пунктах.

Нагадаємо, Пушилін заявив, що зруйновані райони Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам.